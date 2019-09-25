Берлин, , 09:18 — REGNUM До конца этого года ожидается подорожание проезда в общественном транспорте в столице Германии, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.

Новые цены на билеты на автобусы и поезда транспортной сети Берлин-Бранденбург могут появиться с обновленным расписанием в декабре 2019 года. В среднем они должны вырасти на 3,4%. Так, однократная поездка в тарифной зоне AB (внутри Берлина) будет стоить €2,90 вместо €2,80. Месячный проездной обойдется в €84 вместо €81.

В тарифной зоне ABC (Берлин плюс пригород) однократная поездка будет стоить €3,60, месячный проездной — €104. Сейчас цены составляют соответственно €3,40 и €100,5.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября правительство ФРГ согласовало меры по налогообложению выбросов углекислого газа, которые приведут к повышению цен на топливо. Также в сентябре Berliner Morgenpost писала о предстоящем повышении цен на услуги берлинского такси.

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