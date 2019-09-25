Белград, , 13:15 — REGNUM Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, заявил, что, по мнению Будапешта, Сербия и Черногория уже готовы к вступлению в ЕС (Европейский союз). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Ковач подчеркнул, что ЕС не намерен отказываться от интеграции Западных Балкан в свое пространство, поскольку у Китая есть свои интересы в данном регионе.

«Из прошлого мы знаем, что всегда были проблемы, когда мы не обращали внимания на Балканы», — добавил он. Ковач отметил, что самую большую проблему безопасности в регионе представляет религиозный экстремизм в Боснии и Герцеговине. В этой связи, он считает, что Европа должна уделить достаточно внимания Балканам.

«Стратегия расширения играет для нас ключевую роль. Объединение Европы еще не завершено», — добавил Ковач.