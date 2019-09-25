Белград, , 09:22 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На обсуждение были вынесены двусторонние отношения республик, ситуация в регионе Балкан, а также евроинтеграция Сербии. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Вучич попросил Мицотакиса не менять позицию Греции в отношении непризнания независимости Косово, подчеркнув, что это крайне важно для Сербии.

Президент Сербии также проинформировал премьера Греции о проблемах, возникших после решения Косово ввести стопроцентные пошлины на товары из Сербии.

В свою очередь, Мицотакис подчеркнул, что Греция поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, но отметил, что обе республики должны взять на себя инициативу по данному вопросу. Он также заявил, что Греция не изменит свою позицию в отношении ее непризнания суверенитета Косово.