Иерусалим, 25 сентября 2019, 09:16 — REGNUM Израильская полиция задержала палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми. Об этом сообщает агентство Maan.
По информации агентства, Хадми был задержан у себя дома в арабской части Иерусалима.
Напомним, в июне 2019 года израильская полиция задержала, а затем после допроса освободила Хадми из-под стражи. Задержан министр был по подозрению в организации в городе мероприятий в нарушении израильских правил.
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