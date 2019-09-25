Нью-Йорк, США, , 09:14 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. Ожидается, что Рухани призовет к созданию «коалиции надежды» в Персидском заливе, которая «обеспечит свободу судоходства… и стабильность в регионе Персидского залива». Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного иранского чиновника.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

Рухани, «архитектор ядерного пакта», оставил дверь для дипломатии открытой, заявив, что в случае снятия санкций Вашингтон сможет присоединиться к ядерным переговорам между Тегераном и другими мировыми державами.

Однако президент США Дональд Трамп во вторник, 24 сентября, заявил, что он усилит санкции в отношении Ирана в рамках политики «максимального давления», чтобы заставить Тегеран вести переговоры о «более широкой сделке».

Трамп желает заключить сделку, которая еще больше ограничит ядерную программу Ирана. Тегеран исключил возможность заключения какого-либо нового соглашения.

В ответ на ужесточение санкций США в отношении жизненно важного экспорта нефти после выхода из сделки Иран свернул свои обязательства по соглашению и пригрозил заблокировать Ормузский пролив в Персидском заливе, через который проходит примерно пятая часть нефти мира.

Соединенные Штаты, Европейский союз и Саудовская Аравия обвинили в авиаударе 14 сентября по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии Иран, а не йеменских хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападение. Иран отверг обвинения, но заявил, что готов к «настоящей» войне.

Эскалация конфронтации может склонить баланс политических сил в Иране в пользу сторонников жесткой линии, стремящихся ограничить готовность Рухани «открыться Западу», особенно потому, что крайняя неприязнь верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи к Вашингтону остается серьезным препятствием для принятия любого дипломатического решения.