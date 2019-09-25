Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Швеция увеличит взносы в глобальный климатический фонд ООН. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Швеция удваивает свои взносы в Зеленый климатический фонд ООН. Правительство Швеции решило увеличить финансирование экологических программ ООН, в связи с тем, что фонд сможет принимать решения, исходя из реальных экологических нужд. Ранее решения о финансирования проектов принимались коллегиально странами-инвесторами, но из-за многочисленных разногласий, мешавших работе, теперь они принимаются самим руководством фонда.

В течение 4 лет Швеция планирует выделение более 300 миллионов долларов на 111 экологических проектов. Зеленый климатический фонд направляет как государственные, так и частные средства на экологические программы под эгидой ООН.