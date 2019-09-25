Багдад, , 09:09 — REGNUM Власти Ирака и Китая подписали восемь соглашений о сотрудничестве и укреплении двусторонних отношений, об этом 24 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Договоры были подписаны во время пятидневного визита премьер-министра Ирака Адиля Абдула-Махди в Китай, где он провел переговоры со своим коллегой Ли Кэцяном.

Пекин поможет Ираку восстановить страну, разрушенную войной с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время визита главу иракского правительства сопровождали также чиновники из Иракского Курдистана. Подписанные соглашения касались сотрудничества в различных областях, в том числе в вопросах, финансов, торговли, безопасности, культуры и образования.

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