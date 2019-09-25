Барнаул, , 09:08 — REGNUM Алтайский политконсультант Антон Понкрашёв прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 российских губернаторов, а также назвал первых претендентов на «вылет».

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Осень — традиционное время для губернаторопада. И осень 2019 года не будет исключением. Плюс какие-то корректировки будут весной 2020-го. Единственное отличие, которое может быть у этой ротации глав регионов по сравнению с осенью 2018 года, — это интенсивность. Бывшие главы уходили по два-три человека в течение коротко промежутка времени, недели или двух. Учитывая прошедший единой день голосования, допускаю, что теперь губернаторопад будет растянут по времени.

В 2020 году нас ожидает 17 плановых кампаний, это достаточно много, поэтому мне кажется, что замене подвергнутся только те губернаторы, у кого истекают полномочия. Но всё зависит от воли Кремля, не исключено, что где-то могут переиграть ситуацию в последний момент. Первыми претендентами на вылет я бы назвал Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Левченко (Иркутская область), Игоря Орлова (Архангельская область) и Наталью Комарову (Югра).

На мой взгляд, именно к этим губернаторам на сегодняшний день больше всего вопросов. У Левченко — скандал за скандалом, у Орлова то же самое, никак не может решить мусорные проблемы, у Комаровой — конфликт с силовиками, у Левинталя в принципе проблемы по всем фронтам», — заключил политконсультант.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что грядет новая волна губернаторских отставок, в ходе которой возможна замена 11 руководителей, сказано в очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов, подготовленном компанией «Минченко консалтинг».

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