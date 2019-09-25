Осло, , 09:23 — REGNUM Норвегия разрабатывает новую оборонительную доктрину против ударных дронов. Сообщает норвежское информационное агентство NRK.

В 2018 году в Норвегии были разработаны принципы контроля за эксплуатацией дронов. Однако, эти принципы не отвечают требованиям безопасности, если речь идет о вооруженных дронах, которые могут атаковать объекты нефтяной промышленности или военные объекты.

Министр юстиции Норвегии Йоран Каллмир предложил использовать системы радиоподавления на объектах нефтяной промышленности и военных базах. После атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии при помощи дронов, правительство Норвегии решило принять меры против потенциальной угрозы.