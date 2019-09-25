Киев, , 09:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче. Об этом издание «Страна.ua» сообщает со ссылкой на источник в министерстве.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ролике «Квартала 95» чеченский лидер был изображен во время молитвы, кадры сопровождались шутками. Вскоре Зеленский публично извинился перед Кадыровым, однако у этой истории осталась скрытая часть.

Осенью 2014 года Зеленский пришел на прием к Владимиру Евдокимову, занимавшему тогда пост первого заместителя главы МВД, и пояснил, что боится за свою жизнь. Подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил шоумену встречу с Юрием Ериняком — посредником, который якобы позже поговорил с заместителем министра внутренних дел Чечни, а затем и с самим министром.

Рассматривался вариант личной встречи Зеленского и Кадырова, но артист на неё не поехал, а извиняться за него отправился Ериняк. Последний был недоволен отказом Зеленского, а после его возвращения из Чечни у артиста горел автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года, уже после избрания главой Украины, Зеленский вновь публично извинился перед Кадыровым за шутки над ним.

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