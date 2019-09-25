Ханой, , 15:15 — REGNUM 24 сентября в Ханое Правительство Вьетнама, министерство планирования и инвестиций Вьетнама и агентство США по международному развитию (USAID) дали старт программе, которая должна наладить связи малого и среднего бизнеса во Вьетнаме с крупными корпорациями (LinkSME). Об этом сообщило новостное агентство Вьетнама.

На программу выделено 22,1 миллиона долл. США и продлится она до сентября 2023 года. Ожидается, что эта программа будет способствовать продвижению индо-тихоокеанского видения, повышению экономической конкурентоспособности и поддержанию цели USAID по расширению инклюзивного и рыночного роста экономики во Вьетнаме, основной движущей силой которого будет частный сектор.

Председатель аппарата правительства Май Тиен Зунг отметил, что «проект играет важную роль в устойчивом развитии страны и возможности вырваться из ловушки среднего дохода в ближайшие десятилетия».

В свою очередь министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг заявил, что предприятия малого и среднего бизнеса в значительной степени способствовали экономическому росту и устойчивому развитию страны, создавая рабочие места и улучшая качество жизни работников, он также добавил, что они являются важным звеном цепочки создания стоимости для повышения конкурентоспособности вьетнамского экспорта. Однако он отметил, что компаниям не хватает капитала для обновления технологий и расширения масштабов производства, в то время как их управленческий потенциал остается низким.

Поэтому LinkSME должна поддержать правительство Вьетнама в решении проблем малого и среднего бизнеса, помочь им расширить связи между друг другом и крупным бизнесом, а также стимулировать их выход на глобальный рынок.