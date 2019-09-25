Ханой, , 12:41 — REGNUM Вьетнам и США проведут ряд совместных мероприятий по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает вьетнамское издание Vietnam News.

Посол США во Вьетнаме Даниэль Критенбринк сказал, что в апреле 2019 года США получили письмо от вьетнамского заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов, в котором он просил США оказать помощь Вьетнаму. В ответ на этот запрос США предоставят 800 000 долларов США на лабораторное диагностическое оборудование, чтобы помочь Вьетнаму диагностировать АЧС, также будет проведен ряд совместных исследований, оценок и семинаров.

Посол также подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами, поскольку США рассматривают Вьетнам как «регионального стратегического партнера» в борьбе с этой болезнью. По его словам: «С августа 2018 года вирус АЧС распространился в 10 других стран региона. Мы уверены, что Вьетнам может сыграть решающую роль в том, чтобы помочь нам разработать региональный подход к реагированию на АЧС». Посол также признал, что «борьба с АЧС будет долгосрочным испытанием. США и Вьетнам должны продолжать искать совместные решения, которые могут быть реализованы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе».