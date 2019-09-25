Баку, , 08:58 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Азербайджан в середине октября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В министерстве отметили, что узбекистанский лидер планирует принять участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проведение которого запланировано на 15 октября 2019 года.

В МИД Азербайджана поздравил Узбекистан с присоединением к Тюркскому совету. Это событие является важной вехой в укреплении тюркоязычных стран, считают в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Совету сотрудничества тюркоязычных стран.

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