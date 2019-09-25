Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Вице-президент Facebook Ник Клегг признался, что социальная сеть не проверяет публикации политиков и пропускает их даже в том случае, если они нарушают «обычные правила». Об этом 25 сентября сообщил портал Engadget.

Он также сказал, что компания «несет ответственность» за вмешательство извне и за то, чтобы политическая реклама, за которую Facebook получает деньги, была «максимально прозрачной». «Конечно, есть исключения», — при этом добавил Клегг, пояснив, что это как раз касается рекламы и случаев, когда публикация ставит под угрозу жизни людей.

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Напомним, в октябре 2016 года глава Facebook СМИ сообщили, что Марк Цукерберг дал указание администрации соцсети не удалять сообщения Дональда Трампа. Тогда он заявил, что было бы неуместно подвергать цензуре кандидата в президенты.

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