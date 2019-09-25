Белград, , 10:20 — REGNUM 24 сентября президент Сербии Александр Вучич провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стала проблема Косово.

После встречи Вучич заявил, что Германия и Меркель намерены положить всю свою энергию и все свои усилия на сохранение мира и стабильность в Европе, а потому требуют интенсивного ведения переговоров между Белградом и Приштиной до того момента, когда проблема Косово будет решена, поскольку решение данного вопроса будет способствовать долгосрочной стабильности в регионе.

Также, по словам Вучича, Меркель заявила о необходимости отмены новым правительством Косово пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ.