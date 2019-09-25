Загреб, , 09:41 — REGNUM 24 сентября президент Хорватии Колина Грабар-Китарович заявила в ходе беседы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, что территориальные обмены на Балканах — плохая идея, поскольку это откроет ящик Пандоры на постюгославском пространстве.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данная фраза была произнесена в ходе обсуждения отношений между Белградом и Приштиной, а также ситуации в Боснии и Герцеговине.

В своем аккаунте в социальных сетях хорватский лидер рассказала, что целью её беседы с Гутеррешем было изложение позиции её страны относительно положения дел в Юго-Восточной Европе.