Тирана, , 09:36 — REGNUM 24 сентября началось 74-е заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Албания намерена занять место непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2022 году

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава МИД Албании Гент Чакай заявил, что на полях заседания Албания намерена использовать широкий спектр политических и дипломатических контактов для того, чтобы увериться в поддержке кандидатуры Албании в этом качестве, а также для подготовки к заседанию Совета Евросоюза в октябре, на котором решится вопрос о начале переговоров с Албанией о вступлении в ЕС:

«Мы проведем значительное количество встреч с рядом стран-членов Европейского союза, для того чтобы способствовать началу переговоров о вступлении в октябре, а также выполним своим обязательства по председательству в организации «Адриатической хартии», которое мы осуществляем в этом году. Поэтому, в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки и всеми странами региона, участвующими в этой группировке, мы организуем встречу (стран-участниц, прим. переводчика) «Адриатической Хартии» с целью дальнейшего укрепления регионального сотрудничества по вопросам безопасности».

Соглашение об Адриатической хартии было подписано Госсекретарем США Колином Пауэллом и министрами иностранных дел Албании, Македонии и Хорватии в Тиране 2 мая 2003 года. Целью этого документа является оказание США помощи балканским государствам для их скорейшего вступления в НАТО и Европейский Союз.