Нью-Йорк, США, , 08:48 — REGNUM В Нью-Йорке прошла встреча помощника замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвида Стилвелла. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках встречи, прошедшей 23 сентября, стороны обменялись мнениями по вопросам союза Южной Кореи и США, а также осудили региональные и мировые проблемы, включая отношения Сеула и Токио.

Известно, что представитель Южной Кореи выразил позицию своего правительства в отношении урегулирования конфликта между странами. В свою очередь, помощник госсекретаря США призвал власти Южной Кореи и дальше содействовать решению данной проблемы.

Также стороны сошлись во мнении, что Сеулу и Вашингтону необходимо укрепить сотрудничество на всех уровнях.