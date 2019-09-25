Тирана, , 11:12 — REGNUM 24 сентября самая большая парламентская фракция ФРГ — коалиция Христианского демократического союза и Христианского социалистического союза — проголосовала за открытие переговоров о вступлении в ЕС с Албанией.

Как сообщает албанское новостное агентство Top Channel, в поддержку данного решения проголосовали 75 депутатов, против — 28.

Также коалиция приняла проект документа, в котором содержатся условия вступления Албании в ЕС. Данный документ будет вынесен на голосование в Бундестаге 26 сентября.

Документ содержит 9 требований, разделенных на два блока. В случае если документ будет принят, прежде чем проголосовать за открытие первых двух глав переговоров о вступлении Албании в ЕС, федеральное правительство должно будет удостовериться в выполнении следующих условий: