Тирана, 25 сентября 2019, 11:12 — REGNUM 24 сентября самая большая парламентская фракция ФРГ — коалиция Христианского демократического союза и Христианского социалистического союза — проголосовала за открытие переговоров о вступлении в ЕС с Албанией.
Как сообщает албанское новостное агентство Top Channel, в поддержку данного решения проголосовали 75 депутатов, против — 28.
Также коалиция приняла проект документа, в котором содержатся условия вступления Албании в ЕС. Данный документ будет вынесен на голосование в Бундестаге 26 сентября.
Документ содержит 9 требований, разделенных на два блока. В случае если документ будет принят, прежде чем проголосовать за открытие первых двух глав переговоров о вступлении Албании в ЕС, федеральное правительство должно будет удостовериться в выполнении следующих условий:
- Функционирование Верховного и Конституционного суда;
- Принятие закона об избирательной реформе;
- Проведение избирательной реформы;
- Начало судебных процедур в отношении судей и прокуроров, уличенных в связях с преступностью в ходе веттинга;
- Создание и начало работы специальной структуры, направленной на борьбу с коррупцией и организованной преступностью;
- Начало судебных процедур в отношении лиц, причастных к купле-продаже голосов;
- Ощутимые результаты в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, арест и уголовное наказание для ключевых криминальных боссов и высокопоставленных коррумпированных преступников;
- Прогресс в реформе государственной администрации;
- Окончательное вынесение Конституционным судом решения о законности местных выборов 2019 года.