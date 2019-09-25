Нью-Йорк, США, 25 сентября 2019, 08:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп приедет на Украину. Об этом он заявил 24 сентября в видеосообщении, опубликованном на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.
Он также отметил, что на Генассамблее ООН в ходе встреч с представителями многих государств приглашал их на Украину, и те соглашались.
Как сообщала газета The Washington Post, некие высокопоставленные сотрудники администрации президента США пытались помешать телефонному разговору и встрече Трампа с Зеленским.
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