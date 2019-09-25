Нью-Дели, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о намерении удвоить свои цели в области альтернативной энергетики и увеличить выработку электроэнергии из возобновляемых источников до 400 ГВт к 2024 году. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе Саммита ООН по мерам в области изменения климата, который состоялся 23 сентября в Нью-Йорке, Нарендра Моди подчеркнул: «Время для разговоров подошло к концу, пришло время действовать. Предпринимаемых мер по борьбе с изменением климата недостаточно». По словам лидера южноазиатского государства, Индия способна вдохновить весь мир и возглавить мировое сообщество в борьбе с указанным кризисом. Нарендра Моди заявил: «Для победы нам необходимо поистине народное движение, слом существующих привычек и ценностей, поэтому Индия намерена удвоить свои цели в области альтернативной энергетики».

Напомним, что в 2014 году правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди поставило цель увеличить выработку альтернативной энергии до 175 ГВт к 2022 году, что составит 40% всего производимого в южноазиатском государстве электричества. К настоящему времени Индия добилась показателей в 80 ГВт.