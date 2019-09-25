Нью-Дели, , 13:24 — REGNUM Влиятельный деятель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Ананд Шарма обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter Ананд Шарма заявил, что Нарендра Моди «нарушил проверенный временем принцип внешней политики Индии не вмешиваться во внутренние дела других государств». По словам оппозиционера, Индия традиционно занимала нейтральную позицию по отношению ко внутриполитической жизни США, в том числе к двум основным политическим силам страны — Республиканской и Демократической партиям. Ананд Шарма напомнил Нарендре Моди, что тот приехал в Америку в качестве премьер-министра Индии, а не активиста, ведущего предвыборную кампанию в интересах президента США Дональда Трампа.

Ранее в рамках мероприятия под названием «Howdy Modi» («Как поживаешь, Моди?») Нарендра Моди и Дональд Трамп встретились с представителями индийской диаспоры в США. На встречу, которая состоялась 22 сентября на стадионе NRG в американском городе Хьюстон, штат Техас, пришли более 50 000 человек. В своей речи Нарендра Моди высоко оценил успехи Дональда Трампа на посту президента США и даже заявил, что «восхищается этим великим человеком и сильным лидером».