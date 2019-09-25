Могадишо, , 08:47 — REGNUM Лидеры трех государств на Африканском Роге были награждены за их усилия по установлению мира в регионе. Об этом сообщает ВВС Africa.

Три президента — президент Эритреи Исайяс Афеверки, президент Эфиопии Зэуде Сахле-Ворк и президент Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо стали лауреатами премии Concordia Leadership Award 2019, передает телерадиокомпания.

Президент Фармаджо получил награду также от имени президента Исайяса Афеверки и президента Зэуде Сахле-Ворк на ежегодном саммите Concordia, прошедшем 24 сентября в Нью-Йорке. Лидеры были вовлечены в усилия по достижению мира в неспокойном регионе Африканского Рога, а также внесли вклад в интеграцию экономик трех стран, считает Concordia.

«Для меня большая честь сообщить, что ветер надежды и мира дует на Африканском Роге после нескольких десятилетий отсутствия безопасности», — заявил Фармаджо.

«Однако поддержание мира требует укрепления доверия, компромисса, уступок, понимания и приверженности всех сторон, вовлеченных в конфликт», — добавил он.

В этом году девятый президент Сомали Фармаджо участвует в своей первой Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с тех пор, как 8 февраля 2017 года он принял руководство страной Африканского Рога. Ради участия в Ассамблее ООН он отказался от своего гражданства США 1 августа 2019 года.