25 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 08:53 — REGNUM Верховный суд Великобритании постановил, что пятинедельная приостановка работы парламента, которой добивался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, является незаконной. Судьи приняли единогласное решение, которое зачитала председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл. Судьи Верховного суда пришли к выводу, что действия британского премьер-министра привели к блокированию возможности парламента исполнять свои конституционные функции без разумных на то оснований, говорится в статье издания The Economist.

Лондон. Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу призвал депутатов приступить к работе 25 сентября. Это говорит о том, что парламенту не удастся провести «Час вопросов» — время, отведённое в парламенте для вопросов правительству — с премьер-министром, но Беркоу сказал, что парламентарии могли бы озвучить срочные вопросы и предложения. Ожидается, что Джонсон прервет своё участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вернётся в Лондон.

Борис Джонсон Chatham House

Лидеры оппозиции, в том числе лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, который выступил с речью на партийной конференции в Брайтоне, призвали Джонсона подать в отставку. Джонсон вряд ли сделает это, но его собственная партийная конференция на следующей неделе может не состояться.

Решение Верховного суда стало серьёзным ударом по позициям британского премьер-министра. Джонсон проиграл по каждому отдельному правовому вопросу, к тому же судьи намекнули, что премьер-министр ввёл в заблуждение королеву Великобритании Елизавету II, когда испрашивал её согласие заблокировать работу парламента. Совет, который Джонсон дал королеве, оказался «незаконным и бесполезным». Джонсон заявил, что работу парламента необходимо приостановить для подготовки к новому законодательному собранию, запланированному на 14 октября. В постановлении Верховного суда говорится, что действия Джонсона исключили возможность контроля со стороны парламента. «Воздействие, которому подверглись основы нашей демократии, оказалось чрезвычайным», — заявили в Верховном суде.

Как вся эта ситуация повлияет на процесс выхода Великобритании из состава ЕС? Джонсон говорит, что он «категорически не согласен» с решением Верховного суда и по-прежнему настаивает на том, что страна должна покинуть ЕС 31 октября, «во что бы то ни стало». Тем не менее парламент принял решение, согласно которому в случае, если Джонсону не удастся достигнуть договорённостей с ЕС по Брекситу, ему придётся добиваться переноса даты окончательного выхода Великобритании из состава ЕС. Несмотря на утверждения Джонсона о том, что он движется к заключению соглашения, в Брюсселе с этим не согласны. До сих пор остаётся множество разногласий по ряду вопросов, в том числе по вопросу о необходимости предотвращения «жёсткой» границы с Ирландией. Шансы на то, что соглашение будет достигнуто к середине октября по-прежнему невелики.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Решение Верховного суда также отразится на конституционном кризисе в Великобритании. Джонсон и его команда пытаются изобразить парламентариев, представителей крупного бизнеса, большую часть СМИ, а теперь ещё и судебную систему в качестве непримиримых противников Брексита, которые хотят помешать решению большинства граждан страны, проголосовавших за выход Великобритании из состава ЕС на референдуме в 2016 году. Верховный суд, безусловно, опровергнет эти обвинения. Хейл заявила, что ее решение затрагивает прерогативы правительства и не имеет ничего общего с Брекситом. И всё же Джонсон не упустит возможности задействовать кампанию «народ против истеблишмента».

До настоящего момента Корбин не прислушивался к призывам о необходимости проведения досрочных выборов. Поддержка Корбина имеет важное значение, потому что для принятия решения о роспуске необходимо две трети голосов. Но когда парламент возобновит свою работу, Корбин может столкнуться с дополнительным давлением и изменить своё мнение по данному вопросу. Вопрос заключается в том, смогут ли досрочные выборы разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг Брексита, и вывести страну из конституционного кризиса? Но это уже совсем другой вопрос.