Иерусалим, , 08:43 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хадами, об этом 25 сентября сообщает Al Arabia.

Чиновник был задержан ночью в своем доме, точная причина ареста пока не известна. Глава палестинского правительства Мухаммед Штайе потребовал немедленно освободить министра.

Напомним, ранее аль-Хадами уже задерживался полицией Израиля. Это произошло в июне 2019 года. Причиной ареста было обвинение в организации в Иерусалиме мероприятий, нарушающих правила.

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