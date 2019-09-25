Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен, что начатая Конгрессом США в отношении него процедура импичмента пойдет ему на пользу ввиду предстоящих выборов президентских выборов. Об этом он заявил 25 сентября перед встречей с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Если она (спикер Конгресса Нэнси Пелоси) сделает это, то, говорят, что мне это пойдет на пользу на выборах», — заявил Трамп.

Также он отметил, что в США дела обстоят лучше, чем когда-либо, и демократы проиграют президентские выборы.

При этом Трамп подчеркнул, что избиратели понимают текущее положение дел в стране, и потому процедура импичмента будет ему полезна, однако в целом для страны «то, что делает Нэнси Пелоси — это плохо».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента страны от Демократической партии на американских выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что она поддерживает начало процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

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