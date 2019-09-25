Берлин, 25 сентября 2019, 08:33 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Германии не знает ни единого случая, когда бы жители Донбасса получали визу по российскому паспорту, сообщила 24 сентября немецкая газета Deutsche Welle.
На запрос журналистов в МИД Германии ответили, что жители Донбасса могут въехать на территорию страны без визы по украинскому паспорту.
Как сообщило немецкое издание Bild, ранее депутат Свободной демократической партии Германии Рената Альт заявила, что её страна выдаёт визы гражданам России независимо от места их проживания, включая территорию ДНР и ЛНР.
Читайте ранее в этом сюжете: В Бундестаге возмущены возможностью жителей Донбасса получить немецкую визу