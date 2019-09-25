Берлин, , 08:33 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Германии не знает ни единого случая, когда бы жители Донбасса получали визу по российскому паспорту, сообщила 24 сентября немецкая газета Deutsche Welle.

На запрос журналистов в МИД Германии ответили, что жители Донбасса могут въехать на территорию страны без визы по украинскому паспорту.

«Германия ведёт переговоры на уровне ЕС о едином обращении с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить», — добавили в ведомстве.

Как сообщило немецкое издание Bild, ранее депутат Свободной демократической партии Германии Рената Альт заявила, что её страна выдаёт визы гражданам России независимо от места их проживания, включая территорию ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бундестаге возмущены возможностью жителей Донбасса получить немецкую визу