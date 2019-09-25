Кемерово, , 08:28 — REGNUM Совета народных депутатов Кемеровской области может быть переименован в Законодательное собрание, об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на председатель облсовета Вячеслава Петрова.

Как сказал Петров, разговоры о переименовании ходили давно и сейчас пришло время действовать.

«Сегодня вынесем и будем рассматривать в первом чтении изменения в Устав, связанные с переименованием областного Совета в Законодательное собрание, — уточнил Вячеслав Петров. — 30 октября, на 18-й сессии, собираемся принять закон во втором чтении. И с 1 декабря 2019 года мы уже хотим функционировать как Законодательное собрание Кемеровской области — Кузбасса».

Причина переименования — соответствие названия основной миссии: законотворческая миссия для кузбасского парламента — главная.

Как сообщает корреспондент и, сегодня, 25 сентября, состоится 17-я сессия Совета народных депутатов Кемеровской области.

Отметим, что в сентябре 2019 года кемеровский парламент отмечает год своей работы.