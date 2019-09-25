Москва, , 08:28 — REGNUM В следующем году Россия и Южная Корея намерены заключить соглашение о зоне сводной торговле (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По их словам, данное заявление было сделано заместителем премьер-министра Хон Нам Ки в рамках восемнадцатого заседания Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшего 24 сентября в Москве.

Известно, что первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Россией и Южной Кореей состоялся в июне, а второй раунд состоится в Сеуле в течение текущего года.

В рамках данного заседания Хон Нам Ки выразил надежду, что в следующем году Россия и Южная Корея не только отпразднуют 30-летие установления дипломатических отношений, но и увеличение товарооборота до 30 млрд.

Кроме того, он добавил, что с заключением соглашения о свободной торговле с Евразийским союзом Южная Корея сможет достичь больших результатов в объеме 100 млрд.

Известно, что стороны также договорились развивать сотрудничество с российскими государственными компаниями, создать инвестиционный фонд, который поспособствует развитию двустороннего сотрудничества и реализации различных международных проектов.

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