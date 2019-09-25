Варшава, , 08:24 — REGNUM Позицию Словакии в отношении России раскритиковали в Польше, заявив, что Братислава усугубляет раскол внутри «вышеградской группы» — союза Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Об этом говорится в докладе Польского института международных отношений (PISM) при правительстве страны, передает 25 сентября RT.

Словацкие власти подверглись критике за согласие работать с Россией по проекту газопровода «Северный поток — 2». В аналитическом докладе отмечено, что теперь не только Венгрия мешает единой позиции внутри «вышеградской группы».

Авторы доклада указали на заявления словацкого премьер-министра Петера Пеллегрини о готовности присоединиться к проекту газопровода. Это говорит о «политике разрядки» в отношениях с Москвой, что не соответствует позиции президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Российские эксперты объясняют критику Польши тем, что Варшава ради солидарности с США отказывается от своей экономической выгоды, тогда как Братислава отстаивает собственные реальные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Пеллегрини заявил о вреде антироссийских санкций и выступил за диалог с Москвой.

Читайте также: Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы

А также: Премьер-министр Словакии заявил о вреде антироссийских санкций