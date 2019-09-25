Лондон, , 08:20 — REGNUM Признание незаконности решения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента нанесёт дополнительный удар по его позициям, говорится в статье издания The Economist.

«Решение Верховного суда стало серьёзным ударом по позициям британского премьер-министра. Джонсон проиграл по каждому отдельному правовому вопросу, к тому же судьи намекнули, что премьер-министр ввёл в заблуждение королеву Великобритании Елизавету II, когда испрашивал её согласие заблокировать работу парламента», — говорится в статье.

В издании сообщили, что, по мнению судей Верховного суда, действия британского премьер-министра привели к блокированию возможности парламента исполнять свои конституционные функции без разумных на то оснований.

Напомним, о приостановке работы парламента Джонсон сообщил 28 августа. Предполагалось, что парламентские «каникулы» продлятся до 14 октября. Однако после признания решения о приостановке деятельности парламента незаконным британский парламент сможет возобновить свою работу с 25 сентября.

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