Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), в ходе общения со своими избирателями и пациентами (он является доктором высшей категории) выяснил, что в Барнауле тема с выборами мэра вообще не актуальна. Такую точку зрения он изложил на своей станице в Facebook.

Барнаул, , 08:13 — REGNUM «Внесу свою лепту в обсуждение вопроса о способе избрания главы краевой столицы. Ведь я депутат-одномандатник от, наверное, самого большого по численности населения округа Барнаула. А еще живу на этом округе и работаю здесь же врачом. В связи с этим всегда в гуще событий своего округа, лично знаю многих избирателей и вообще общение с горожанами происходит в ежедневном режиме. Потому могу считать себя достаточно компетентным в потребностях и чаяниях барнаульцев.

Так вот, темы выборов градоначальника не возникало вообще никогда. Это действительно маловажно для горожан. Если все же поинтересоваться их мнением на этот счет, то оно, безусловно, будет сформулировано, но если, к примеру, попросить среднестатистического жителя перечислить проблемы города, то вопроса о выборах мэра в этом списке никогда не будет.

Причина кроется, скорее всего, в непонятности и отвлеченности вопроса от реальной жизни обычного барнаульца. Каждый понимает, что на благосостоянии собственной семьи это никак не отразится да и эффективность самой городской власти вряд ли повысится. Но малая актуальность проблемы не значит, что ее нужно замалчивать. Это, напротив, предмет дискуссий специалистов по государственному и муниципальному праву, политиков и общественников», — считает Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародные выборы мэра Барнаула прекратились с 2010 года. В 2019 году инициатива по их возврату принадлежит партии «Справедливая Россия». Депутаты сразу троих фракций в Алтайском краевом Законодательном собрании («Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР) заявили, что подержат соответствующий законопроект на сессии алтайского парламента.

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Но представители «Единой России» заявили, что в Барнауле нет общественного запроса на возврат такого способа выборов градоначальника, несмотря на то, что представители оппозиционных сил собрали более двух тысяч подписей, опровергающих это мнение.

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