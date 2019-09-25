Нью-Дели, , 08:20 — REGNUM Не менее восьми раз за текущий месяц тяжелый беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из Пакистана вторгались на индийскую территорию для доставки груза экстремистским группировкам. Об этом 25 сентября со ссылкой на источники в полиции сообщает телеканал NDTV.

«Беспилотники в этом месяце совершили восемь «вылетов», чтобы сбросить оружие и оборудование, в том числе спутниковые телефоны, на индийскую землю», — заявил источник.

Также он рассказал, что такие БПЛА могу везти до 5 кг груза и быстро передвигаются на малой высоте для того, чтобы скрываться от обнаружения.

Кроме этого, сообщается, что БПЛА пересекали пакистано-индийскую границу в районе города Амритсар в штате Пенджаб и доставляли гранаты, автоматы АК-47 и оборудование для связи. Всё это, предположительно, предназначалось для террористов, которые действуют в индийской части Кашмира.

Отметим, как сообщалось в СМИ, ранее индийским правоохранительным органам удалось задержать в Пенджабе группу причастных к контрабанде оружия лиц.