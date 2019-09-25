Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Туркестан становится регионом глобального масштаба за счет общего культурного наследия и общего будущего. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает 25 сентября агентство «Казинформ».

По его словам, Казахстан жизненно заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества между всеми странами Туркестана. Вместе с тем ситуация в Афганистане оказывает непосредственное влияние на весь регион, считает глава государства. Он также выразил надежду на урегулирование ситуации в исламской республике при международной поддержке.

Токаев напомнил, что в течение многих лет слабые экономические связи между странами Туркестана сдерживали развитие региона. В настоящее время регион вышел на новый этап развития, считает президент Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.