Берлин, , 07:56 — REGNUM В бундестаге выразили возмущение, узнав, что немецкая полиция фиксирует в своей базе данных не только гражданство подозреваемых, но и их этническую принадлежность. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

По запросу Свободной демократической партии Германии (СвДП) министерство внутренних дел ФРГ предоставило информацию, что в информационной системе полиции Poliks содержатся записи об этнической принадлежности подозреваемых. Среди них — «баден-вюртембержцы», «аджарцы», «канури», «русские», «черкесы», «гамбуржцы» — всего 84 варианта этнической принадлежности. Кроме того, там есть данные о 19 фенотипах («африканский», «западноевропейский», «южноазиатский» и т.д.) МВД заверило, что эта информация используется для расследований в единичных случаях и нигде не публикуется.

Депутат от СвДП Бернд Шлёмер подверг критике такую практику и заявил об опасности дискриминации и предубеждений по отношению к определенным меньшинствам.

«Множество вариантов в схеме также вводят в заблуждение, что существуют объективные критерии для фенотипического отнесения к этническим группам», — сказал Шлёмер.

Государственный секретарь внутренних дел Торстен Акманн в ответ на запрос СвДП ответил, что «защита отдельных групп населения от дискриминации» и «законная потребность в информировании государственных органов» находятся в противоречии.

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