Киев, 25 сентября 2019, 08:00 — REGNUM Главы МИД Украины и Колумбии подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 25 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.
Министр опубликовал видео, на котором он жмёт руку своему колумбийскому коллеге Карлосу Холмсу Тру.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина подписала соглашение, упрощающее въезд граждан страны в Лаос. Теперь для посещения этой страны жителям Украины достаточно оформить электронную визу на сайте правительства Лаоса.
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