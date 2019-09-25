Киев, , 08:00 — REGNUM Главы МИД Украины и Колумбии подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 25 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

Министр опубликовал видео, на котором он жмёт руку своему колумбийскому коллеге Карлосу Холмсу Тру.

«Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Тру», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина подписала соглашение, упрощающее въезд граждан страны в Лаос. Теперь для посещения этой страны жителям Украины достаточно оформить электронную визу на сайте правительства Лаоса.

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