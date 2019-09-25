Черкесск, , 07:53 — REGNUM Сенатором от Карачаево-Черкесии, представляющим парламент республики в Совете Федерации, избран Ахмат Салпагаров. Его кандидатуру утвердило Народное собрание на заседании 24 сентября, сообщили ИА REGNUM в парламенте.

За Салпагарова в ходе тайного голосования проголосовали 45 депутатов против двух голосов против.

Ахмат Салпагаров ранее уже представлял законодательный орган Карачаево-Черкесии в Совете Федерации. В июне 2015 года он сменил в верхней палате российского парламента Мурата Суюнчева, которого перевели на другую работу.

До назначения сенатором Салпагаров руководил Карачаево-Черкесским республиканским казенным предприятием «Дирекция капитального строительства».

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