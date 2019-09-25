Барнаул, , 07:49 — REGNUM В преддверии рассмотрения алтайскими парламентариями инициативы о возврате всенародных выборов мэра Барнаула её авторы — представители фракции «Справедливая Россия» побывали на заседании фракции «Единая Россия». Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции справедливороссов Александр Молотов, в ходе дискуссии о наличии запроса горожан на возвращение выборов он предложил депутатам пари:

«Давайте пойдём сегодня с депутатами, избранными от города Барнаула, к людям и спросим их мнение. Если большинство будут за выборы мэра, то завтра «Единая Россия» поддержит наш закон. Если против — мы его снимаем».

По словам Александра Молотова, его предложение не поддержал никто из единороссов.

«Обращался я лично к депутатам, которые избирались по барнаульским округам — Лазареву, Луневу, Писареву, Устинову и Аганову. Они проигнорировали моё предложение», — пояснил парламентарий.

Напомним, права выбирать мэра жителей Барнаула лишили в 2010 году. Для этого власти задействовали все административные ресурсы. Но «сити-менеджмент» привел к тому, что градоначальники в столице Алтайского края стали сменять друг друга с завидной регулярностью, попадая под шквал критики либо под уголовные дела.

В 2019 году, после очередной отставки очередного сити-менеджера, инициативу об изменении законодательства, которое бы позволило вернуть всенародные выборы мэра в Барнауле, озвучила «Справедливая Россия». Соответствующий законопроект в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) будет рассмотрен 26 сентября 2019 года.

О своей поддержке данной инициативы заявили все оппозиционные силы в алтайском парламенте и Барнаульской городской думе. В преддверии этого события в Барнауле проводили опрос и собирали подписи в поддержку возврата всенародных выборов. Всего, по данным «Справедливой России» и ЛДПР, их было собрано более двух тысяч.

Тем не менее представители «Единой России» в своих публичных выступлениях по-прежнему утверждают, что у жителей Барнаула нет запроса на возврат выборов мэра, и что к ним такие обращения не поступали. Тогда депутат АКЗС Андрей Волков предложил своим коллегам по парламенту последовать его примеру и самим опросить своих избирателей.

Читайте также: Барнаульцам сказали: их город не хуже Новосибирска, но выборы мэра не нужны

«Простые избиратели зачастую не разбираются во всех хитросплетениях законотворчества и вряд ли понимают, что для возвращения прямых выборов мэра Барнаула соответствующее решение сначала должно быть принято не Барнаульской городской думой, а Алтайским краевым Законодательным собранием, и по этой причине вряд ли они вообще придут с этим вопросом к депутатам краевого парламента», — пояснил депутат Волков в сообщении на своей странице в Facebook.

Также, по словам Волкова, он уже опросил своих избирателей на предмет возвращения всенародных выборов мэра Барнаула. Выяснилось, что подавляющее их большинство хотят сами выбирать главу города Барнаула.

Читайте также: Ещё один депутат заявил о необходимости всенародных выборов мэра Барнаула