Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM Проведение общегородского опроса по определению места строительства нового храма в Екатеринбурге поддержал российский биатлонист и депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

По мнению народного избранника, проведение опроса поможет «выйти из конфликтной зоны» и станет способом преодоления «накопившихся разногласий».

«Кафедральный собор будет местом согласия и объединения граждан», — считает Антон Шипулин.

Отметим, что 8 сентября 2019 года Антон Шипулин победил на довыборах депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведение опроса в Екатеринбурге поддержал известный музыкант и лидер рок-группы «Чай-ф» Владимир Шахрин.

Напомним, что опрос состоится 13 октября. Горожанам предстоит определить место строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины.