Эрбиль, Ирак, 25 сентября 2019, 07:45 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с командующим объединенной целевой группой по специальным операциям международной коалиции, сражающейся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке Эриком Хиллом, об этом 25 сентября сообщает Kurdistan.ru.
Во время переговоров стороны сошлись во мнении, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает представлять угрозу для безопасности страны и региона.
Также коллеги согласились с тем, что террористическую группировку можно ликвидировать лишь в тесной координации с центральным правительством страны.
Напомним, отношения между Эрбилем и Багдадом были испорчены после референдума о независимости в Иракском Курдистане, прошедшего в сентябре 2017 года. Данный факт вызвал недовольство как в Багдаде, так и у региональных держав.
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