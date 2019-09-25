Тбилиси, , 07:41 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии предоставила миссии наблюдателей ЕС информацию о полете якобы российского вертолета на границе Южной Осетии, передает 24 сентября «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на СГБ.

«СГБ активировала «горячую линию» и предоставила информацию сопредседателям Женевских международных дискуссий и миссии наблюдателей ЕС», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с сопредседателем Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Стороны обсудили ситуацию на приграничной территории.

Читайте также: Цхинвал выразил свою позицию на встрече с представителями ЕС, ООН, ОБСЕ