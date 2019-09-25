Нью-Йорк, США, , 07:41 — REGNUM 24 сентября в рамках 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Малайзии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили пути сотрудничества, а также обменялись мнениями относительно проведения юбилейного саммита Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Пусане в ноябре текущего года.

Также Кан Гён Хва и Сайфуддин Абдулла обсудили ситуацию на Корейском полуострове и договорились ускорить завершение переговоров по созданию зоны свободной торговли между странами.

В свою очередь, министр иностранных дел Малайзии выразил готовность поддержать позицию правительства Южной Кореи в установлении мира на полуострове.