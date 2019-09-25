Новосибирск, , 07:37 — REGNUM В Новосибирске стартовало общественное обсуждение двух новых муниципальных программ: по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма, а также по созданию условий для организации транспортного обслуживания населения и осуществлению дорожной деятельности, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Документы разработаны комитетом по взаимодействию с административными органами и департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Обсуждение по первой программе продлится до 9 октября, по второй — до 11 октября.

«По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения поступивших предложений и рекомендаций на официальном сайте города Новосибирска будет размещен протокол общественного обсуждения», — отметили в горадминистрации.

Финансирование программных мероприятий по профилактике терроризма будет осуществляться из муниципального бюджета, по созданию условий для организации транспортного обслуживания населения — с привлечением средств федерального, областного и городского бюджетов.