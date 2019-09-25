Нью-Йорк, США, , 07:42 — REGNUM Из-за развития современных технологий население может оказаться под круглосуточным контролем, а это может грозить «цифровым авторитаризмом», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению британского премьер-министра, чтобы этого избежать новые технологии необходимо разрабатывать, опираясь на западные принципы открытости и плюрализма.

«Мы уже сейчас используем разнообразные мессенджеры, и эта же технология может быть использована для цензуры любой беседы в режиме реального времени таким образом, чтобы нежелательные выражения автоматически удалялись», — сообщил политик.

Он добавил, что есть страны, в которых «цифровой авторитаризм» происходит уже сегодня.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что не будет уходить в отставку, как этого требует парламентская оппозиция после решения Верховного суда.

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