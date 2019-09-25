Киев, , 07:43 — REGNUM Россия в отличие от европейских стран предлагает Украине рынки сбыта и транзитные возможности, чем Киеву стоит воспользоваться. Об этом бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в Европе украинскую сторону лишили возможностей «по 14 группам переработки продовольствия», а Польша в два раза сократила разрешения на перевозки «европейской» Украине. Причиной стала украинская коррупция.

«И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», — сказал Червоненко.

Руководству страны стоит пользоваться этими возможностями вместо того, чтобы навешивать ярлыки на соседнее государство, заключил он.

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