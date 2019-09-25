Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать его телефонному разговору или встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 25 сентября со ссылкой на источник в администрации США сообщает издание The Washington Post.

По данным издания, высокопоставленные работники американской администрации старались не допустить такие телефонный разговор или встречу из-за того, что американский президент мог использовать свои рычаги давления для того, чтобы получить от Киева порочащую информацию о своем политическом противнике — Джо Байдене и его сыне.

«Огромное число людей пытались не допустить проведение встречи (Дональда Трампа и Владимира Зеленского) в связи с тем, что на ней основное внимание не будет уделяться украино-американским отношениям», — приводит слова источника издание. Кроме этого, The Washington Post указало на «напряженные встречи» в Совете национальной безопасности (СНБ) по вопросу Уераины.

При этом представители Белого дома опровергли изданию данную информацию, утверждая, что никаких проблем по Украине на заседаниях СНБ и что президент Трамп в настоящее время сосредоточен на проблемах коррупции на Украине.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси в специальном сообщении объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Хиллари Клинтон выразила поддержку началу импичмента Трампа