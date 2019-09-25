Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил награду Фонда Билла и Мелинды Гейтс за проведенную кампанию чистоты. Об этом говорится в сообщении Фонда, опубликованном 24 сентября в Twitter.

Награду Global Goalkeeper Award индийский премьер получил из рук основателя Microsoft Билла Гейтса, церемония состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Таким образом Фонд отметил усилия Моди в санитарной сфере.

Получая награду, Моди заявил, что кампания «Чистая Индия», начатая в октябре 2014 года, спасла от болезней 300 тыс. человек и приблизила к реальности мечту Махатмы Ганди о чистоте. В рамках кампании страну очищают от мусора, а школы и учреждения обеспечивают туалетами.

Как сообщало ИА, в ультраправой индусской партии «Союз добровольных слуг Родины» Моди призывали отказаться от награды. В партии заявили, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается под прикрытием благотворительности выгодным бизнесом, включая «незаконные медицинские испытания».

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