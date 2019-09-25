Оренбург, 25 сентября 2019, 07:40 — REGNUM В Оренбургской области три города — Оренбург, Орск, Медногорск — с 1 октября 2020 года могут перейти на новую системы платы за отопление, когда население платит по факту получения услуги — только в отопительный сезон. Для принятия решение необходимо изучить общественное мнение, заявил губернатор Денис Паслер на заседании правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Глава региона поручил и. о. главы Орска Василию Козупице и главе Оренбурга Дмитрию Кулагину до 29 сентября провести дополнительные встречи с жителями и мониторинг общественного мнения по данному вопросу. Также Денис Паслер подчеркнул, что в этой работе должны принять участие депутаты Законодательного собрания области. В итоге внесение изменений в постановление областного правительства отложили до 30 сентября.
Добавим, предлагаемые изменения касаются трех городов области — Оренбурга, Орска и Медногорска, где переход на оплату 1/7 запланирован с 1 октября 2020 года. На сегодня жители этих городов платят по системе 1/12, то есть равномерно каждый месяц, а по итогам года осуществляется перерасчет, если сумма платежей не совпадает с объемами фактически потребленной теплоэнергии.
По системе 1/7 сегодня платят за тепло жители Бугуруслана, Бузулука, Абдулинского и Сорочинского городских округов.
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