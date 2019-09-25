Вашингтон, 25 сентября 2019, 07:31 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели короткие переговоры на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом 25 сентября со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.
Также сообщается, что встреча состоялась на приёме, который организовал президент США Дональд Трамп в честь стран-участников сессии Генассамблеи ООН.
«Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений», — рассказал источник.
Отметим, ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США для участия в Генеральной ассамблее ОНН и возглавляет российскую делегацию.