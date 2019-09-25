Токио, , 07:25 — REGNUM Южная Корея не примет участие в международном параде военно-морских сил Японии в следующем месяце. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источник в правительстве.

По их словам, причина, по которой Токио не отправил приглашение Сеулу кроется в сложных отношениях между странами.

Отметим, что правительство Японии раз в три — четыре года приглашает представителей дружественных стран на парад морских сил самообороны.

Известно, что в этом году в официальном мероприятии, которое состоится 14 октября в заливе Сагами (префектура Канагава), примут участие представители США, Великобритании и Китая.